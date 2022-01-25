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Henüz çok gençti

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Henüz çok gençti
İskele'nin ve balıkçı camiasının sevilen insanlarından Metin Aydemir geçirdiği beyin kanaması sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.
Yaklaşık 1 haftadır beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Metin Aydemir'in vefatı bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
Aydemir'in cenazesi bugün öğle namazının ardından İskele Kabristanlığı'na defnedilecek.
 
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