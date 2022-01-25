Henüz çok gençti

İskele'nin ve balıkçı camiasının sevilen insanlarından Metin Aydemir geçirdiği beyin kanaması sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.
Yaklaşık 1 haftadır beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Metin Aydemir'in vefatı bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
Aydemir'in cenazesi bugün öğle namazının ardından İskele Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.