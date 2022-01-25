Henüz çok gençti

İskele'nin ve balıkçı camiasının sevilen insanlarından Metin Aydemir geçirdiği beyin kanaması sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 haftadır beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Metin Aydemir'in vefatı bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Aydemir'in cenazesi bugün öğle namazının ardından İskele Kabristanlığı'na defnedilecek.

