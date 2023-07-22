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TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
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Hayriye Kaya, gözyaşlarıyla uğurlandı

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Hayriye Kaya, gözyaşlarıyla uğurlandı
Hayatını bu sabah kaybeden emekli Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) personeli Hayriye Kaya, doğup büyüdüğü köyü Hisarköy’de son yolculuğuna uğurlandı.
Kaya, Hisarköy Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşlarıyla Hisarköy Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, polis temsilcileri, TAK personeli, merhumun akraba ve dostları ve köylüler katıldı.

54 yaşında hayatını kaybeden Hayriye Kaya, 33 yıl boyunca TAK’a hizmet vermiş ve geçtiğimiz nisan ayında başkatiplikten emekliye ayrılmıştı.
 
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