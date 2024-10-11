Hayata tutunamadı

Geçitkale bölgesinin küçük köylerinden Mallıdağ sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mallıdağ köyünün sevilen siması olan Volkan Korkmaz Özyıldız, yakalandığı hastalığa yenilerek dün vefat etti.

Özyıldız’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Mallıdağ Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Malldağ Mezarlığı’na defnedildi.

