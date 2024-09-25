Hayata tutunamadı

Mağusa bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa sakinlerinden Çelikoğlu ailesinin sevilen siması Besire Çelikoğlu bugün vefat etti.
Bir süreden beridir yasadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Çelikoğlu, yaşam mücadelesini kaybetti.
Merhumenin cenazesi yarın Mağusa’da kılınacak öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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