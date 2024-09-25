banner913
banner932
Hasipoğlu:
Hasipoğlu: "Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması çağrısı bizleri mutlu etmiştir”
22 0
Girne Kordonboyu’nda konser
Girne Kordonboyu’nda konser
29 0
 
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
90 0
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
44 0
UBP PM belli oldu
UBP PM belli oldu
22 0
Klasikler büyük rallide buluştu
Klasikler büyük rallide buluştu
18 0
Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı
Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı
24 0
banner1032

Hayata tutunamadı

banner1020

banner1045
Hayata tutunamadı
banner971
Mağusa bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa sakinlerinden Çelikoğlu ailesinin sevilen siması Besire Çelikoğlu bugün vefat etti.
Bir süreden beridir yasadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi  gören Çelikoğlu, yaşam mücadelesini kaybetti.
Merhumenin cenazesi yarın Mağusa’da kılınacak öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.