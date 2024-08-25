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Hayata tutunamadı

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Hayata tutunamadı
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Ülkemizin en doğusundaki büyük yerleşim yerlerinden Dipkarpaz köyü sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dipkarpaz köy sakinlerinden olan Murat Yazıcı, bir süreden beridir mücadele ettiği hastalığa yenilerek bugün vefat etti.
Yazıcı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Dipkarpaz’da kılınacak öğle namazına müteakip Dipkarpaz Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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