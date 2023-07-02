Hayata tutunamadı

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Geçitkale sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Yıldırımlı olan ve evlendikten sonra Geçitkale'de yaşamını sürdüren Nesibe Şabanoğlu bugün vefat etti.

Uzun yıllardır yakalandığı kanserle mücadele eden Nesibe Şabanoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.

Şabanoğlu'nun cenazesi bugün Geçitkale Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Geçitkale Kabristanlığı'na defnedilecek.