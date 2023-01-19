Beşparmak Dağlarının kuzey yamacındaki köylerimizden Görneç, sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Görneç köyünün büyük ailelerinden Havalı ailesinin sevilen siması Münür Havalı dün vefat etti.

Bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Münür Havalı hayata tutunamadı.

Münür Havalı bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Görneç Köy Mezarlığı’na defnedildi.

