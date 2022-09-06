banner762
banner815
Tatlısu Harnup Festivali Perşembe akşamı başlıyor
Tatlısu Harnup Festivali Perşembe akşamı başlıyor
6 0
Tatar, Fuat Oktay’ın oğlunun nikâh şahitliğini yaptı
Tatar, Fuat Oktay’ın oğlunun nikâh şahitliğini yaptı
19 0
 
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
13 0
20 0
Hamitköy göleti de kurudu
Hamitköy göleti de kurudu
17 0
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
17 0
30 0
banner797

Hayata tutunamadı

banner476

banner825
Hayata tutunamadı
İskele bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Sınırüstü köyü sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir süre önce geçirmiş olduğu beyin kanaması nedeniyle tedavi görmekte olan Mehmet Biçenleroğlu hayata tutunma mücadelesini kaybederek bugün yaşamını yitirdi.
Mehmet Biçenleroğlu’nun naaşı yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Sınırüstü köyü mezarlığına defnedilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.