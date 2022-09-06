Hayata tutunamadı

İskele bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Sınırüstü köyü sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bir süre önce geçirmiş olduğu beyin kanaması nedeniyle tedavi görmekte olan Mehmet Biçenleroğlu hayata tutunma mücadelesini kaybederek bugün yaşamını yitirdi.

Mehmet Biçenleroğlu’nun naaşı yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Sınırüstü köyü mezarlığına defnedilecek.

