Havva Demiroğlu vefat etti
Demiroğlu ailesinin büyüğü Havva Demiroğlu önceki gün yaşamını yitirdi.
Merhum İsmail Hasan Demiroğlu’nun eşi olan Havva Demiroğlu, 7 çocuk sahibiydi.
Havva Demiroğlu dün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakiben Lefkoşa mezarlığında toprağa verildi.
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