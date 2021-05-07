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Havva Demiroğlu vefat etti

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Havva Demiroğlu vefat etti
Havva Demiroğlu vefat etti
 
Demiroğlu ailesinin büyüğü Havva Demiroğlu önceki gün yaşamını yitirdi.
Merhum İsmail Hasan Demiroğlu’nun eşi olan Havva Demiroğlu, 7 çocuk sahibiydi.
Havva Demiroğlu dün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakiben Lefkoşa mezarlığında toprağa verildi.
 
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