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Hatice Saygı hayatını kaybetti

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Ağırdağ köyü sakinlerinden Hatice Saygı aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

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Hatice Saygı hayatını kaybetti
Ağırdağ köyü sakinlerinden Hatice Saygı aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Saygı'nın cenazesi dün Ağırdağ köy camiinde kılınan öğle namazının ardından Ağırdağ köy kabristanlığına defnedildi.
 
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