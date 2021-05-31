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Hatay ailesinin acı günü

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Hatay ailesinin acı günü
Lefkoşa'nın sevilen simalarından olan ve merhum gazeteci Özer Hatay ile Yücel Hatay'ın kardeşleri olan Güner Türker bugün vefat etti.
Aslen Turunçululu olan ancak Lefkoşa'da yaşayan Güner Türker'in vefatı sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
Üç çocuk sahibi olan Güner Türker, yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasından Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.
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