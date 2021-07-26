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Haspolat'ta bir kişi evinde ölü bulundu

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Haspolat'ta bir kişi evinde ölü bulundu
Haspolat Ağıllar bölgesinde sakin 36 yaşındaki Halil İbrahim Erdoğan bugün kaldığı lojmanın avlusunda ölü bulundu. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmazken, kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği bildirildi.
Öte yandan,  dün Yedidalga’da sakin Reşat Bozkurt (E-76) Gaziveren’de bir arazide aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirirken, doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp krizi ” olduğu tespit edildi. 
Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor. 
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