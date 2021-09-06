Haspolat Abdülkadir abisine ağlıyor

Lefkoşa'ya bağlı Haspolat köyü sevilen ve sayılan bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Haspolat köyü sakini Abdülkadir Şentut, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Yardımseverliği ve iyi kalpliliği ile bilinen Abdülkadir Şentut, gugün saat 11.00'de İsmail Safa Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'na defnedildi.
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