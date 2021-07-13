Hasan Kundakçı Paşa’nın acı günü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 230. Tümen ve Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunan emekli korgeneral Hasan Kundakçı Paşa eşi Şenay Kundakçı’yı kaybetti.

1996-1998 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan emekli korgeneral Hasan Kundakçı'nın eşi Şenay Kundakçı’nın İstanbul Zincirlikuyu Kabristanlığı’na 6 Temmuz günü defnedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine uzun yıllar başarıyla hizmet eden “ tarator paşa” lakaplı Hasan Kundakçı 1961 de Kore de Takım Komutanlığı, 1980 yılında KKTC de 230. Bölük Komutanı ve 1996 da Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. Kundakçı Paşa’nın görev döneminde Kıbrıslı Rum kadınlarla papazların eski Lefkoşa da Aykasiano Bölgesi’nde ve Derinya’da motorcuların sınır delme eylemleri gündemi uzun süre meşgul etmişti. Derinya eylemlerinde Türk Sınırında Türk Bayrağını gönderden indirmeye kalkan göstericilerden ‘Solomu’ vurularak öldürülmüştü.

Kundakçı Paşa emeklilik sonrası siyasete de atılarak Doğu Perinçek’in Vatan Partisi saflarında yer almıştı. Lha

