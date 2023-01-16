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Hasan Kundakçı paşa vefat etti

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Hasan Kundakçı paşa vefat etti
Kıbrıs’ta KTBK Komutanı iken Türk bayrağını indirmek isteyen Rum için vur emri veren, kendisi de attığını vuran, düşmanların korkulu rüyası nam-ı diğer Tamburalı Paşa Em.Korg.Hasan Kundakçı bu sabah tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği Kavacık Medistate Hastanesinde kalbinin durması üzerine saat 12.35 te vefat etti.
Cenazesi 18.01.2023 tarihinde İstanbul Selimiye Camiinde düzenlenecek törenle Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.
 
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