Hasan Arar’a son veda

Arar'ın cenazesi Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi
87 yaşında hayatını kaybeden Hasan Arar'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
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