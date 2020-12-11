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Hasan Arar’a son veda

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KKTC'nin İş İnsanlarından Armar Ltd. Direktörü Murat Arar ve Mahmut Arar'ın babası Hasan Arar dün defnedildi.

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Hasan Arar’a son veda
 Arar'ın cenazesi Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi
87 yaşında hayatını kaybeden Hasan Arar'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
 
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