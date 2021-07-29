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Harutoğlu ailesinin acı günü

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Harutoğlu ailesinin acı günü
Geçitkale Belediyesi'ne bağlı şirin köylerimizden Mallıdağ bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mallıdağ sakini Harutoğlu ailesinin çınarı ve bölgenin sevilen siması Fatma Harutoğlu bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Harutoğlu'nun cenazesi öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazıyla birlikte Mallıdağ Kabristanlığı'na defnedildi.
Bizde merhumeye Allah'tan rahmet Harutoğlu ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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