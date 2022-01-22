Harber Akbay sevenlerini üzdü

Gazimağusa’da sevilen sayılan bir kişilik olan Harber Akbay bugün vefat etti.
İyi bir piyanist ve müzisyen olarak tanınan Akbay’ın vefatı sanat dünyasında da üzüntüyle öğrenildi.
Akbay bugün kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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