Hamitköy yasa boğuldu

Hamitköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun yıllar Hamitköy Spor Kulübü'nde futbol oynayan ve kaptanlığını yapan İlker Sakallı'nın kayın babası olan ve bölgenin sevilen siması Kazım Sakallı hayatını kaybetti.

Kazım Sakallı bugün öğle namazının ardından Hamitköy Kabristanlığı'na defnedildi.



