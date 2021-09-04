Hamitköy Mahmut dayısını kaybetti

Hamitköy'ün çınarlarından köyün Mahmut Dayısı, Mahmut Kaide hayatını kaybetti.
Mücadeleci ve yardım sever kişiliği ile bilinen Mahmut Kaide, Dikmen Çöplüğüne karşı yapılan eylemlerde ön saflarda yer almış, o dönem kurulan Hamitköy Kültür ve Dayanışma Derneğinin (HAKDER) kurucu üyeleri arasında yer almıştı.
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