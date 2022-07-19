Hamitköy Emine ablasına ağlıyor

Hamitköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Hamitköy sakinlerinden Emine Çınarlı bugün hayatını kaybetti.
Dağ ailesinin büyüğü olan Emine Çınarlı, yarın Hamitköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığı’na defnedilecek.
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