Hamitköy Cemaliye ablasına ağlıyor

Lefkoşa’nın büyük yerleşim yerlerinden Hamitköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Hamitköy’de iyilik severliği ve güler yüzlülüğüyle bilinen Cemaliye Oksaner bugün hayata gözlerini yumdu.

Oksaner’in cenazesi yarın Hamitköy Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığı’na defnedilecek.

