Hamitköy, Cafer abisini kaybetti

Hamitköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Hamitköy sakinlerinden olan, sevilen ve sayılan kişilik Cafer Akdeniz Çarşamba günü vefat etti.

Akdeniz’in cenazesi bugün Hamitköy Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığı’na defnedildi.

