Hamitköy, Cafer abisini kaybetti

Hamitköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Hamitköy sakinlerinden olan, sevilen ve sayılan kişilik Cafer Akdeniz Çarşamba günü vefat etti.
Akdeniz’in cenazesi bugün Hamitköy Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.