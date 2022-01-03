Hamitköy bir sembolünü daha kaybetti

Hamitköy ve Küçük Kaymaklı’nın sembol isimlerinden, futbolumuzun bir dönemine damga vurmuş olan Ahmet Sakallı hayatını kaybetti.

Küçük Kaymaklı’nın eski takım kaptanı ve teknik direktörlerinden, Küçük Kaymaklı Futbol Akademisinin koordinatörü Salih Sakallı’nın babası, Hamitköy tribünlerinin vazgeçilmez isimlerinden, eski yönetici Halil İbrahim Şeytan’ın dedesi olan Ahmet Sakallı uzun süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu.

Ahmet Sakallı’nın cenazesi yarın saat 14:00’te Hamitköy Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığına defnedilecek.

