Lefkoşa’nın her geçen gün büyüyen yerleşim yerlerinden Hamitköy bir değerini daha yitirdi.

Hamitköy’ün sevilen siması ve yıllarca muhtarlık yapan Çörçil lakaplı Kemal Hacet bugün vefat etti.

Kemal Hacet’in kılınan öğle namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığı’na defnedildi.

