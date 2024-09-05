Hamitköy bir çınarını daha sonsuzluğa uğurladı

Aslen Hamitköylü olup Küçük Kaymaklı'da ikamet eden Hasan Çocuk (Sallak Hasan) hayatını kaybetti.
86 yaşında hayatını kaybeden Hasan Çocuk, bugün Hamitköy Camisinde kılınan öğle namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığına defnedildi.
Hasan Çocuk'un cenaze törenine KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Zorlu Töre, KTFF başkanvekili Oktay Çocuk, ailesi, sevenleri ve kalabalık bir kitle katıldı.
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