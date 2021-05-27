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Hamitköy bir çınarını daha kaybetti

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Hamit Mandrez'in (Hamitköy) asırlık çınarlarından İzzet Sakallı hayatını kaybetti.

Hamitköy bir çınarını daha kaybetti
Ömrünü doğada hayvanları ile geçiren, son zamanlarına kadar da mesleği olan çobancılığı yapmaya devam eden Hamitköy'ün İzzet Dayısı, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Dukuli İzzet olarak bilinen İzzet Sakallı tam bir av tutkunu olarak da biliniyordu.
İzzet Sakallı'nın cenazesi dün Hamitköy Camisinde kılınan öğle namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığına defnedildi.
 
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