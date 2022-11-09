banner875
banner815
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
5 0
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
37 0
 
Havuzda rekor yağmuru
Havuzda rekor yağmuru
10 0
18 0
17 0
Zeytin hasadı hız kazandı
Zeytin hasadı hız kazandı
26 0
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
19 0
banner878

Hacıoğulları’na son veda

banner476

Gönyeli’de “Çoban Yusuf” olarak da bilinen Yusuf Hacıoğluları, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

banner825
Hacıoğulları’na son veda
 
Gönyeli’nin sevilen simalarından olan ve önceki gün yaşama gözlerini yuman Yusuf Hacıoğulları dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
 “Çoban Yusuf” olarak da bilinen Hacıoğluları, dün Gönyeli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gönyeli mezarlığına defnedildi.
Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları’nın da babası olan Yusuf Hacıoğulları, Gönyeli'nin simge isimlerinden biriydi.
Polis teşkilatının üst düzey yetkilileri olmak üzere çok sayıda meslektaşı Yılmaz Hacıoğulları’nı bu acı gününde yalnız bırakmadı.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.