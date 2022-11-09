Hacıoğulları’na son veda

Gönyeli’de “Çoban Yusuf” olarak da bilinen Yusuf Hacıoğluları, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı



Gönyeli’nin sevilen simalarından olan ve önceki gün yaşama gözlerini yuman Yusuf Hacıoğulları dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

“Çoban Yusuf” olarak da bilinen Hacıoğluları, dün Gönyeli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gönyeli mezarlığına defnedildi.

Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları’nın da babası olan Yusuf Hacıoğulları, Gönyeli'nin simge isimlerinden biriydi.

Polis teşkilatının üst düzey yetkilileri olmak üzere çok sayıda meslektaşı Yılmaz Hacıoğulları’nı bu acı gününde yalnız bırakmadı.

