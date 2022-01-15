Güzelyurt’un efsane benzincisi hayatını kaybetti

Güzelyurt sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Limasol’un Silligulu köyünden olan, Güzelyurt’un büyük ailelerinden Erdenay ailesinin çınarı ve Güzelyurt’un efsane benzincisi Eray Cemil Erdenay bugün hayata gözlerini yumdu.

Eray Cemil yarın Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’na defnedilecek.

