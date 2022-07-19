Güzelyurt'tan bir tarih göçtü

Aslen Polemityalı olan ve uzun yıllardır Güzelyurt'ta yaşamlarını sürdüren Özçınar ailesinin tarihi çınarı vefat etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın annesi olan Aliye Özçınar hayatını kaybetti.

Özçınar'ın vefatı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

