Güzelyurt yasta

Güzelyurt'un sevilen sayılan ismi Cemaliye Ergülen hayatını kaybetti. Ergülen'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Ergülen'in cenazesi bugün Güzelyurt Fatih Camii’inde kılınacak ikindi namazından sonra Yuvacık Kabristanlığına defnedilecek.
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