banner875
banner815
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
21 0
Teknecik’te yine yakıt bitti
Teknecik’te yine yakıt bitti
9 0
 
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
7 0
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
12 0
DAÜ cumhuriyet için koştu
DAÜ cumhuriyet için koştu
23 0
49 0
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
13 0
banner878

Güzelyurt yasta

banner476

banner825
Güzelyurt yasta
Güzelyurt'un sevilen sayılan ismi Cemaliye Ergülen hayatını kaybetti. Ergülen'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Ergülen'in cenazesi bugün Güzelyurt Fatih Camii’inde kılınacak ikindi namazından sonra Yuvacık Kabristanlığına defnedilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.