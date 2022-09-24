Güzelyurt'u üzen ölüm

Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Polemityalı olan ve Güzelyurt'ta yaşayan bölgenin sevilen ailelerinden Binatlılı ailesinin çınarı Hasan Binatlılı vefat etti.

Binatlılı bugün öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Yuvacık Mezarlığına defnedildi.