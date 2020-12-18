Güzelyurt'u şok eden öüm

Güzelyurt'ta bugün öğleden sonra 41 yaşındaki Elif Kutlu geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 15.30 sıralarında, Güzelyurt'ta sakin Elif KUTLU (K-41), aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek acil yoğun bakım servisinde müşahede altında bulunduğu sırada saat 19:30 sıralarında yaşamını yitir