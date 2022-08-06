Güzelyurt, Salih başkanına ağlıyor

Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baf'ın Aynikola köyünde doğan ve daha sonra Güzelyurt'a göç ederek Bostancı'da yaşamını sürdüren Salih Zorlu bugün hayatını kaybetti.
Güzelyurt bölgesi takımlarından Yalova Spor Kulübü'nde de uzun yıllar başkanlık ve yöneticilik yapan Salih Zorlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere bölgeyi yasa boğdu.
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