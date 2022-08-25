Güzelyurt Osman'ına ağlıyor

Güzelyurt genç bir ismini zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güzelyurt bölgesinin genç girişimçilerinden Osman Tanaydın bugün hayata gözlerini yumdu.

Bir süreden beridir tedavi gören Tanaydın'ın vefatı bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

