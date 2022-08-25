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Güzelyurt Osman'ına ağlıyor

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Güzelyurt Osman'ına ağlıyor
Güzelyurt genç bir ismini zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt bölgesinin genç girişimçilerinden Osman Tanaydın bugün hayata gözlerini yumdu.
Bir süreden beridir tedavi gören Tanaydın'ın vefatı bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
 
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