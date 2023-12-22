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Güzelyurt, Nejla ablasına ağlıyor

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Güzelyurt, Nejla ablasına ağlıyor
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Güzelyurt sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt sakini Korçil ailesinin çınarı Nejla Korçil dün vefat etti.
Korçil’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Nejla Korçil’in cenazesi bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’na defnedildi.
 
 
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