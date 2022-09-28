Güzelyurt Gülfer ablasına ağlıyor

Güzelyurt bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetti.
Aslen Baf Kuğulu'lu olup Güzelyurt ta ikamet etmekte olan Gülfer Önal Atakan hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Güzelyurt Fatih Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık kabristanlığında defnedildi.
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