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Güzelyurt genç bir ismini daha kaybetti

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Güzelyurt genç bir ismini daha kaybetti
Güzelyurt ve bölgesi sevilen genç bir ismini daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt sakini Sofu ailesinin genç ismi İbrahim Sofu hayata gözlerini yumdu.
Kooperatif Bankası çalışanı olan İbrahim Sofu'nun vefatı bölgeyi yasa boğdu.
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