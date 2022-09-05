Güzelyurt genç bir ismini daha kaybetti

Güzelyurt ve bölgesi sevilen genç bir ismini daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt sakini Sofu ailesinin genç ismi İbrahim Sofu hayata gözlerini yumdu.
Kooperatif Bankası çalışanı olan İbrahim Sofu'nun vefatı bölgeyi yasa boğdu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.