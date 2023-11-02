Güzelyurt, Derya öğretmenine ağlıyor

Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güzelyurt bölgesinin büyük okullarından Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğretmenlerinden olan ve yıllardır bu okulda Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Derya Karslı Kılıçoğlu bugün sabah saatlerinde vefat etti.

7 den 70 e herkese yardım eden, enerjisi yüksek, hep pozitif, hep güleryüzlü, takdir edilecek bir öğretmen olarak bölgede bilinen 40'lı yaşlardaki Derya Kılıçoğlu geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Kılıçoğlu'nun vefatı bölgeyi yasa boğdu.