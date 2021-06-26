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Güzelyurt bir değerini daha kaybetti

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Güzelyurt bir değerini daha kaybetti
Güzelyurt bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baf'ın Aynikola köyü doğumlu olan ve 1974 sonrasında Güzelyurt'a yerleşen Egemen ailesinin çınarı Mustafa Egemen bu sabah hayatnı kaybetti.
Güzelyurt bölgesinde sevilen ve sayılan bir kişi olan Egemen'in vefatı derin bir üzüntüyle karşılandı. Egemen'in cenazesinin Pazartesi günü Lefkoşa'da saat 12.00'de kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedileceği bildirildi.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mustafa Egemen'in vefatını duyurdu.
Özçınar'ın paylaşımı şöyle:
GÜZELYURT BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ.
GÜZELYURT'UN BAŞI SAĞOLSUN.
MEKANI CENNET OLSUN..
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