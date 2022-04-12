Güzelyurt ‘Bekir Hoca’sına ağlıyor

Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güzelyurt bölgesinde uzun yıllar öğretmenlik yapan ve bölgede ‘Bekir Hoca’ olarak bilinen Bekir Kara hayatını kaybetti. Nam-ı diğer kara Bekir hocam eğitim futbol sanat kültür alanlarında bölgeye birçok hizmetlerde bulunmuştu.

Özellikle Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak birçok kişinin hayatına dokunan Bekir Kara’nın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.

