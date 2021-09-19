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Gürsel ailesi çınarını kaybetti

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Gürsel ailesi çınarını kaybetti
Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüüsnü yaşıyor.
Aslen Gönendere (Gonedra) doğumlu olan ancak uzun yıllardır Lefkoşa'da yaşayan merhum Cemil Gürsel'in eşi, ve gazeteci Mustafa Gürsel'in annesi olan Havva Gürsel dün hayatını kaybetti.
Gürsel ailesinin çınarı olan biri oğlan 5 çocuk annesi Havva Gürsel yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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