Gürler ailesi yasta

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Vadili, sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili sakinlerinden değerli insan, Hayriye Gürler dün vefat etti.
Gürler’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün kılınan ikindi namazına müteakip Vadili Mezarlığı'na defnedildi.
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