Gürcenk ailesi yasta

Lefkoşa sevilen, sayılan bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakinlerinden, sevilen çınar Salih Gürcenk bugün vefat etti.

Gürcenk’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.





