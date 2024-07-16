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Güney ailesi yasta

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Güney ailesi yasta
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Girne bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne bölgesi köylerinden Arapköy sakini Hafız Güney dün vefat etti.
Güney’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Girne Nurettin Ersin Paşa Camiinde kılınan ikindi namazına müteakip Arapköy Kabristanlığına defnedildi.
 
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