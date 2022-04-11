Güner Necat’ı sonsuzluğa uğurladık

Kıbrıs Türk varoluş mücadelesinin en önemli kahramanlarından biri olan Güner Necat dün son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Türk toplumunun önde gelen isimlerinden, Kıbrıs Türk Kız İzci Teşkilatı kurucu başkanı, TMT Mücahidelerinden Güner Necat, dün son yolculuğuna uğurlandı.Önceki gün yaşama veda eden Güner Necat, Kız İzci Örgütü Derneği binasında dün saat 11.00’de yapılan törenin ardından Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Lefkoşa mezarlığında defnedildi.Kıbrıs Türkü’nün sosyal hayatına katkı yapmak adına atılan adımların öncülerinden ve rol modellerinden olan Güner Necat, karşılık beklemeden yapılan birçok sosyal faaliyetin hep içindeydi.Daha nice ilklerin ve çok parlak bir mücadelenin simge kadınlarından biri olan Güner Necat’ın, kadın efsanelerimiz arasındaki yeri çok özeldi.TMT'nin sayılı birkaç önde gelen kadın üyesinden biri olan Güner Necat, en karanlık tarihi dönemimizde sosyal sorumlulukları cesaret ve özveriyle yüklenmiş kadın liderlerdendi.Güner Necat, kurduğu ekiple birlikte 1960 - 70 dönemlerinin sosyal sorunlarının çözümünde, özellikle genç kızlarımıza sahip çıkılıp onların vatan ve hizmet aşkıyla donatılmalarında ve üretken duruma gelmelerinde, önder ve öncü bir rol oynamıştı...Necat, birçok sivil örgütünde üye olan, TMT mensubu, ülkesine mücadele dönemlerinde çok emek vermişti.Hayırsever, yardımsever, hanımefendi kişiliğiyle herkesin sevgisini kazanan Güner Necat, önceleri Kız İzci Örgütü Türk Başkanı sonradan 1969'da Kıbrıs Türk İzci Örgütü kurucusu olmuş ve cinsiyet eşitliğine inanıp bu yolda kadına katkı koyan, mücadele eden, yüzlerce kız izci yetiştirmişti.Öte yandan Hatice Düzgün, Güner Necat’ın ölümünün ardından, Necat’la ilgili anısını sosyal medya hesabından paylaştı.Hatice Düzgün’ün paylaşımı şöyle:1974 savaş sonrası.Göçmen ve de fakir ailelerin çocuklarıydık . Tatillere ve restoranlara gitmek çok uzaktı bizden.Okul sonrası İzcilik faaliyetleri bizim için çok anlamlıydı . Yaz tatilinde Karakum’daki izci kampına bir haftalığına gitmek ise rutinimizi değiştiriyor, bizi bambaşka renkli bir dünyaya taşıyordu.Onu izci kampında tanımıştım. Kampı ve izcileri denetlemeye gelirdi. Sarı ve karavel saçlarına imrenerek bakardım. Birde şıklığına.Dik duruşu, bizden sorumlu liderlerimizde saygı uyandırıyordu.Kız izciliğinde ısrarını lider olduğumda pek anlamamıştım. Erkek izci ve kız izciyi bir arada görmek istemiyordu. Uzun yıllar Onun bir nevi erkek düşmanlığı yaptığını bile düşünmüştüm. Daha sonraki bir sohbetimizde kadınların güçlenmesi gerektiği bunun için ayrıca bir eğitime ihtiyaç duyduklarını söylemişti .Kadınlar Toplumsal hayata atıldıkları zaman erkeklerden geri kalmamalı onların yaptığı tüm işleri yapabilmeliydiler. Her ne kadar da Kıbrıs Türk İzciliğinin kuruluş yılları mücadele tarihimize denk düşse de Kız İzci Örgütü olarak ortaya koyduğu programlarla ( kızları güçlendirerek ) toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyordu hem de o yıllarda.Toplumsal direniş yıllarında yaptığı çalışmalarla ilgili bir çok kez röportaj vermesini istemiştim de “biz yeminliyiz konuşamayız” diyordu.10-11 yaşlardaki yüzlerce kız çocuğunun ve yüzlerce izci liderinin üstünde etki bırakan bu günlere kadar kız izciliği yürütecek diye binbir zorlukla mücadele eden bu kadın kimdi sahiden .Güner Nejat 1932 Lefkoşa doğumludur. Viktorya Kız Lisesi mezunudur.O dönemde Öğretmen Koleji sınavını kazanmış fakat ailesi onu göndermemiş. Çalışma hayatına da atılmasını istememişler. Boş durmayı sevmeyen bu genç kadın Atatürk Pratik Sanat okulunu bitirmiş ve sosyal çalışmalara başlamıştır.Kıbrıs Türk mücadele tarihinin en zor ve yıkıcı bir döneminde ( 1963 olayları nedeniyle Türk , Rum , Ermeni ortak faaliyetler durdurulmuş )1967 de Geçici Kıbrıs Türk yönetimim kurulmuş . Genç kadınların bu yönetimin belirleyeceği faaliyetlerde bulunması istenmişti.Güner Necat kadınların örgütlü bir şekilde mücadeleye katılmasının yolunun izcilikten de geçebileceğini inanıyordu. 1 eylül 1969 günü Kıbrıs Türk izci teşkilatının ilk tohumlarının atılmasına, o dönemin en aydın ve izcilik geçmişi olan kadınlar ile birlikte(Peyker Teyfik , Türkan Aziz , Hatice Tahsin , Onur Borman , Feride Hasan ) yola çıktı.Güner Necatla bir şekilde çeşitli dönemlerde yolu kesişen bulundukları görevlerde lider olan kadınlara Onu düşününce nasıl resimlersiniz diye sordum.1965 yılında tanıştığı ve birlikte Kıbrıs Türk izci Teşkilatını kurdukları yol arkadaşlarından Onur Borman şunları söyledi:• “Güner Hanım bulunduğu Sosyal hizmetler görevinde muhtelif bölgelerden gelen yaralı mücahitlere hastanede giysi ihtiyaçlarını ve ayrıca göçmen ailelere yardımcı olmaya çalışırdı. Yoğun bir görevi vardı.O tarihlerde herkes elinden geleni yapmaya çalışırdı. İşbirliği ve karşılıklı anlayış içinde yıllarca çalıştı. Güner Hanım İzcilik konusunda hep aktif oldu. Kız izciliğinin gelişimine oldukça hizmet etti. “1980 yıllarda Güzelyurt bölgesinde İzci liderliği yapan Hatice İntaç şunları söyledi:• “Otoriter görünüşüne rağmen içinde sonsuz sevgi ve hoşgörü barındıran bir lider. Gençlere izcilikle birlikte ruh zenginliğini, yardımlaşma , fedakarlık ve dayanışmayı prensip edinmeyi kendi icat ve davranışlarıyla öğreten bir insan . Ayrıca alımlı modern bir kadın “Dudu Kılıç Cumaoğulları ( Eğitim müfettişi, izci lideri, Mağusa Kültür Sanat Derneği kurucusu)şunları söyledi:* Güner Hanım çok cesur, girişken, yardımsever, bakımlı, Kıbrıslı asil bir kadın. Ülkesini çok seven. Özellikle yeni insanlarla tanışmayı ve kişileri keşfetmeyi, yorumlayan da bir kişiliği vardır. Herşeyin dört dörtlük olmasına da özen gösteren bir hanımefendidir “Farklı yaşlarda farklı siyasi görüşleri olan bu üç lider kadın Güner Necat’ın;- Vatana olan sevgisinde- İyiliği içinde barındırmasında- Yardımsever olmasında- Otoriter görüntüsüne rağmen sıcacık bir kalp taşımasında- Çok bakımlı ve modern olduğu konusunda birleştilerGüner Necat işte böyle birisidir.