Güleş ailesinin acı günü

Gönyeli sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güleş ailesinin çınarı Aydın Güleş dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Güleş'in vefatı ailesi ve sevenleri tarafından üzüntüyle öğrenildi.

Aydın Güleş bugün saat 11.00'de kılınacak cenaze namazı sonrasında Gönyeli Mezarlığı'na defnedilecek.