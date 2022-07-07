Güler’in ölüm nedeni patolojik beyin kanaması

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Şerife Güler’in otopsi sonucu açıklandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Şerife Güler’in ölüm sebebinin “patolojik beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildi.

Şerife Güler, 25 Haziran tarihinde cezaevinde rahatsızlanmasının ardından önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, ardından da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Temmuz’da yaşamını yitirmişti.

Şerife Güler’in ölümü şüpheli görülmüş ve bedenine otopsi yapılmasına karar verilmişti.



