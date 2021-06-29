Gülbak ailesinin acı günü

Lefkoşa sakinlerinden Gülbak ailesinin çınarı Tunay Gülbak bugün hayatını kaybetti.
Bir süreden beridir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Tunay Gülbak hayata tutunamayarak vefat etti.
Gülbak'ın cenazesinin 1 Temmuz Perşembe günü İsmail safa Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında eslim edileceği bildirildi.
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