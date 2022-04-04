Trafik kazasında hayatını kaybeden Mağusa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amiri 49 yaşındaki Serkan Bulak’ın cenazesinde gözyaşları sel oldu, acılı ailenin feryatları yürekleri parçaladı

Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Gazimağusa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amiri Müfettiş 49 yaşındaki Serkan Bulak dün son yolculuğuna uğurlandı.Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler’in kayınbiraderi olan Serkan Bulak polis töreniyle dün Çayönü’nde toprağa verildi.Cenazede Bulak’ın ailesinin gözyaşları sel oldu, feryatlar yürekleri parçaladı. Meslektaşları da cenaze töreninde Serkan Bulak’a son görevlerini yerine getirdi, tabutun taşındığı esnada son kez selam durdu.Polis Müfettişi Serkan Bulak, geçtiğimiz Cumartesi sabaha yakın 01:30 sıralarında Çayönü'nde bulunan evine gittiği sırada kullanımındaki aracın kontrolünü kaybederek trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.Serkan Bulak, yönetimindeki LA 722 plakalı aracı ile Gazimağusa Lefkoşa anayolu istikametinden Güvercinlik köyü istikametine doğru seyrederken Güvercinlik köy girişine 1 km kala direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp tarla içerisinde bulunan beton su tahliye deposuna çarpmıştı.Kazada ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Serkan Bulak'ın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 04:00’da yaşamını yitirmişti.